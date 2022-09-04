Директору и главному редактору «Белапан» Ирине Левшиной продлили срок содержания под стражей до 28 сентября, пишет «Позірк».

Левшина проходит обвиняемой по «делу Белапан», вместе с ней судят бывшего директора «Белапан» Дмитрия Новожилова, журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобину.

Александрову и Злобиной ставится в вину «подготовка с 14 августа 2020 года по 12 января 2021 года не менее 260 лиц» для участия в грубом нарушении порядка «путем оплаты» штрафов, счетов за питание в изоляторах, услуг адвокатов и другого (часть 2 статьи 342 УК). Также их обвиняют в измене государству (часть 1 статьи 356 УК).

Помимо этого, Александрова, Новожилова и Левшину обвиняют в создании экстремистского формирования и руководстве им (часть 1 статьи 361-1 УК). ПО версии Генпрокуратуры, они в 2020-2021 году осуществляли «экстремистскую деятельность в виде создания и размещения на интернет-ресурсах ЗАО "БЕЛАПАН" материалов с признаками экстремизма».

Дмитрию Новожилову и Андрею Александрову также инкриминируют уклонение от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК).

6 июня Минский областной суд начал рассматривать «дело Белапан» в закрытом режиме. В июне судебный процесс приостановили из-за «возобновления процессуальных действий».

В ноябре 2021 года КГБ признал «Белапан» «экстремистским формированием».