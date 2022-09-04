Дорогу к кладбищу в Шелохановке засеяли рапсом; в мае местные жители жаловались, что умерших приходится нести на руках

Дорогу к кладбищу возле деревни Шелохановка засеяли рапсом, пишет horki.info. В мае издание рассказывало, что дорогу к кладбищу перепахали и местным жителям было сложно по ней пройти.

По словам местных жителей, расстояние от деревни до кладбища — примерно километр. Раньше там была «полевая, хорошо укутанная грунтовая дорога», но потом эту территорию перепахали. Местным жителям приходилось ждать сухую погоду или нести умерших на руках, сообщало horki.info.

На месте дороги появилось рапсовое поле. Журналисты horki.info попытались попасть на кладбище, но не смогли ни на машине, ни пешком.

«Трудно даже представить, как добираются к родным могилам престарелые жители Шелохановки», — написали они.

Весной местные власти пообещали проложить дорогу «как раньше». Теперь же Дмитрий Наумов, председатель Паршинского сельского совета, сказал horki.info, что рапс скоро уберут.

«Будем контролировать, говорить с руководителем хозяйства, чтобы дорогу в этот раз не трогали», — ответил он в комментарии журналистам.