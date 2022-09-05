Dissident.by: борисовчанина приговорили к 16 годам колонии за поджог двух контрольных пунктов BelToll

Суд Борисовского района приговорил 34-летнего местного жителя Илью Трубина к 16 годам колонии по обвинению в поджогах двух контрольных пунктов системы сбора платы за проезд BelToll, сообщает Dissident.by.

Как писал правозащитный центр «Вясна», Трубина обвиняли по трем статьям УК: акт терроризма и повторный теракт (части 1 и 2 статьи 289 УК), незаконные действия в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 295 УК), а также незаконные действия с горючими веществами (часть 1 статьи 295-3 УК). Суд над ним проходил в закрытом режиме.

По версии обвинения, 1 декабря 2020 года и 29 января 2021 года Трубин, руководствуясь призывами «различных деструктивных интернет-ресурсов», поджег два пункта BelToll, чем причинил ущерб на более чем 450 000 рублей. В его гараже следователи нашли шесть коктейлей Молотова, а в доме — автоматные и пистолетные патроны, флаги и наклейки с «бело-красно-белой символикой» и трубку с наслоениями активного вещества, содержащегося в марихуане.

По информации Dissident.by, в прошлом Трубин работал сотрудником КГБ.