СК завершил расследование дела против администратора проекта «23.34», обвиняемого в разжигании вражды

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) в отношении одного из администраторов платформы «23.34», сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, руководители «23.34» вступили в «преступный сговор» с администраторами телеграм-канала «Черная книга Беларуси», занимающегося деанонимизацией беларуских силовиков. Как считают в СК, при помощи этого ресурса «радикалам и анархистам давались псевдостатусы "политзаключенных", а совершение преступлений поощрялось и популяризировалось».

«Экстремисты работали по принципу систематизации и накопления сведений о белорусах в специальной системе, откуда в дальнейшем представители радикальных телеграм-каналов брали информацию, дополняли личными данными и распространяли с призывами к насилию, повреждению имущества, травле, деморализации», — пишет пресс-служба ведомства.

Как утверждают в СК, одним из администраторов «23.34» был 40-летний уроженец Гродненской области, приехавший в Беларусь в сентябре 2021 года и задержанный силовиками.

«В процессе исследования изъятой компьютерной техники получены сведения о его причастности к деятельности экстремистских ресурсов и разжигании социальной вражды. Участник преступной группы хранил персональные данные почти 17 тысяч должностных лиц, правоохранителей и военнослужащих», — пишет пресс-служба.

Проект «23.34» объявляет своей задачей сбор информации «об абсолютно всех нарушениях со стороны милиции, связанных с мирными акциями, начиная со старта предвыборной кампании». Как утверждается на сайте, всего с момента его запуска участникам удалось собрать более 5 700 рассказов задержанных.