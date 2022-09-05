Гродненского музыканта Игоря Банцера вновь арестовали на 15 суток

Суд в Минске вновь арестовал гродненского музыканта и активиста Игоря Банцера на 15 суток за «распространение экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП), пишет телеграм-канал «АЧК-Беларусь».

Игоря Банцера задержали 4 августа в Гродно. Силовики выломали двери в квартиру, задержали музыканта и увезли в Минск. «Задержал то ли ГУБОП, то ли КГБ», — рассказывали родные активиста.

23 августа ему присудили 15 суток за «распространение экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП).

12 августа лидер группы «Голая Манашка» Федор Живалевский, сидевший в одной камере на Окрестина с Игорем Банцером, рассказал, что суд арестовал его на 15 суток, писало «Радыё Свабода». По какой статье осудили Банцера, Живалевский не знал. Он добавил, что на Банцера составили 18 административных протоколов.

В марте 2021 года Игоря Банцера приговорили к 1,5 годам химии по делу о хулиганстве (статья 339 УК) за танец в стрингах перед милицейской машиной. В декабре Банцер отбыл наказание и вышел на свободу.