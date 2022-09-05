Гомельский суд приговорил цифрового художника к 3 годам колонии за пересылку фотографии военной техники в «Беларускi Гаюн»

Гомельский областной суд приговорил 31-летнего цифрового художника Виктора Кулинку к 3 годам колонии в условиях усиленного режима по обвинению в содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК) за пересылку фотографии колонны российской военной техники в телеграм-канал «Беларускi Гаюн», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Приговор вынесли еще 1 сентября, однако известно о нем стало только сегодня.

Как пишут правозащитники, Кулинку задержали 30 марта. Суд по делу против него начался 29 августа.