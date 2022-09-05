На предприятии «Гродно Азот» во время ремонта цеха погиб рабочий

На предприятии «Гродно Азот» во время ремонта одного из цехов погиб рабочий Владимир Дорошенко, сообщает «Гродненский химик».

Как пишет газета, Дорошенко погиб 4 сентября «при трагическом стечении обстоятельств» во время ремонтных работ в цеху карбамид-3.

«На сегодняшний день в причинах трагедии не устанавливается явная вина нанимателя или работника, но произошедший случай продолжит детально и объективно рассматриваться с привлечением всех служб», — пишет «Гродненский химик».

Как добавляют в издании, администрация «Гродно Азота» выразила соболезнования близким рабочего, а само предприятие будет оказывать его семье «моральную и материальную помощь». Владимир Дорошенко работал на предприятии почти 18 лет.

2 сентября двое промышленных альпинистов Андрей и Сергей Мартинчики, работающие на подрядную организацию «Строймонтажхимзащита», пострадали во время выполнения работ на «Гродно Азот». Как писал «Гродненский химик», они приступили к исправлению дефектов факельной установки в цеху аммиак-3 без согласования и оформления необходимых документов с начальником цеха.

Оба работника ощутили недомогание, их доставили в больницу. По последней информации, Андрей Мартинчик находился в реанимации, а Сергей — «под наблюдением врачей».