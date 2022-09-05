Следственный комитет возбудил уголовные дела из‑за гибели и травмирования рабочих на «Гродно Азоте»

Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил два уголовных дела о нарушении правил техники безопасности, повлекших смерть и тяжкие телесные повреждения (части 1 и 2 статьи 306 УК), в связи с гибелью работника «Гродно Азота» и травмированием двух подрядчиков в одном из цехов предприятия, сообщает пресс-служба ведомства.

Как пишут в ведомстве, днем 2 сентября при выполнении ремонтных работ в одном из цехов «Гродно Азот» пострадал 40-летний рабочий-подрядчик.

«Установлено, что мужчина выполнял работы без получения необходимого на их проведение допуска, в настоящее время он находится в реанимации», — пишут в ведомстве.

Второй несчастный случай произошел ночью 4 сентября. По информации СК, 48-летний рабочий «Гродно Азот», находившийся в спусковой корзине на высоте около 19 метров, упал на дно колонны при выполнении работ по дефектоскопии. Рабочий скончался на месте. Как утверждают следователи, он не был пристегнут предохранительным поясом.

Об обоих инцидентах ранее сообщала газета «Гродненский химик». В ее материале называлось имя погибшего — Владимир Дорошенко.

«На сегодняшний день в причинах трагедии не устанавливается явная вина нанимателя или работника, но произошедший случай продолжит детально и объективно рассматриваться с привлечением всех служб», — писала газета.

2 сентября двое промышленных альпинистов Андрей и Сергей Мартинчики, работающие на подрядную организацию «Строймонтажхимзащита», пострадали во время выполнения работ на «Гродно Азот». Как писал «Гродненский химик», они приступили к исправлению дефектов факельной установки в цеху аммиак-3 без согласования и оформления необходимых документов с начальником цеха.

Оба работника ощутили недомогание, их доставили в больницу. По последней информации, Андрей Мартинчик находился в реанимации, а Сергей — «под наблюдением врачей».