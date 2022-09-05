В Латвии при попытке перевозки мигрантов задержали беларуса и украинца; против них возбудили уголовные дела

В Латвии при попытке перевозки мигрантов задержали беларуса и украинца, сообщает пограничная служба страны.

Против них возбудили уголовные дела об обеспечении возможности незаконного пребывания в Латвии (статья 15 и статья 285 УК Латвии). Инцидент произошел 4 сентября, когда беларус 1996 года рождения и украинец 2000 года рождения ехали на машине VW Tuareg в районе латвийской границы и проигнорировали просьбы полиции об остановке. Началась автомобильная погоня и один автомобиль попал в аварию.

На допросе задержанные признались, что в районе границы они ждали группу мигрантов для перевозки. И у беларуса, и у украинца не было действующих проездных документов, пишет пограничная служба.

