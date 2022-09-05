Инициатива по пересылке корреспонденции политзаключенным «Письма в клеточку» объявила о прекращении работы

Инициатива «Письма в клеточку», занимающаяся пересылкой писем политзаключенным, прекращает свою работу, написано в инстаграм-аккаунте проекта.

Среди причин закрытия участники инициативы называют нехватку «рук и ресурсов» на оперативную обработку писем, а также отсутствие ответов со стороны заключенных.

«Последнее время, уже больше полугода, мы не получаем ответов. Вообще. Это очень огорчает и ставит под сомнение смысл и полезность нашей работы. У тех, кто выходит на волю мы интересуемся — получали ли они наши письма. И довольно часто оказывается, что не получали», — сказано в сообщении проекта.

Участники инициативы отмечают, что не хотят «просто спонсировать белпочту и выкидывать в урну тысячи конвертов и писем, а также тратить деньги людей и время волонтёров».

Как подчеркивают в «Письмах в клеточку», прием донатов проект прекратил несколько недель назад, а оставшиеся средства пойдут на отправку неотосланных писем, оплату базы данных и в пользу других инициатив: «Майстэрнi паштовак» и Dissident.by.

За полтора года работы инициатива получила 18 000 писем и отправила большую часть из них, сообщают ее участники.