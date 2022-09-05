Обвиняемые по делу о захвате власти Костусев, Зенкович и Федута получили от 10 до 11 лет колонии

Минский областной суд вынес приговоры пятерым обвиняемым по делу о захвате власти, сообщает Sputnik.

Юриста Юрия Зенковича суд приговорил к 11 годам колонии. Главу БНФ Григория Костусева и политолога Александра Федуту осудили на 10 лет лишения свободы. Еще двоим обвиняемым — дальнобойщику Денису Кравчуку и бухгалтеру Ольге Голубович — суд назначил по 2,5 года колонии.

Обвиняемыми по делу проходят пять человек. Беларуского юриста из США Юрия Зенковича обвиняют в заговоре с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК), создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК) и разжигании вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК).

Александру Федуте и Григорию Костусеву вменяют заговор с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК).

Дальнобойщика Дениса Кравчука и бухгалтера Ольгу Голубович — в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

30 августа прокурор запросил для Федуты, Костусева и Зенковича по 12 лет лишения свободы. Кравчука и Голубович прокурор попросил наказать 3 годами колонии.

По версии, которую озвучил глава КГБ Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ, они при поддержке американских спецслужб планировали государственный переворот, убийство Александра Лукашенко и всей его семьи.

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Федута на процессе признал свою вину частично, Костусев вину не признал. Еще три фигуранта — Голубович, Кравчук и Зенкович — вину признали в полном объеме.