Суд в Новополоцке оштрафовал местную жительницу, которая 1 сентября на школьной линейке устроила антивоенную акцию

Суд в Новополоцке назначил штраф матери малолетнего ребенка Анне Туковой, ей также выписали новый протокол, передает правозащитный центр «Вясна».

По каким статьям проходил суд и выписали новый протокол, неизвестно. 1 сентября Анну Тукову заметили на видео с акции на школьной линейке в Новополоцке. Тукова вышла с поднятыми руками к выступавшим детям из военно-патриотического клуба. Те были одеты в военную форму и использовали модели оружия. Тогда активистку задержали, писала «Вясна».

По информации правозащитников, из-за малолетнего ребенка Туковой не могли назначить административный арест.

Видео с акции на 1 сентября опубликовал канал stranaforlife. Авторы канала утверждали, что таким образом задержанная выступала против войны.