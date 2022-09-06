В Бресте трех учениц, которые избили на видео девушку, приговорили к полутора годам домашней химии

В Бресте трех учениц приговорили к полутора годам домашней химии по статье о злостном хулиганстве, сообщает Генпрокуратура.

В мае две 16-летние и одна 17-летняя учащиеся, в одном из общежитий учебного заведения избили девушку. В течение двух дней они унижали потерпевшую, снимали происходящее на видео, которое опубликовали в Instagram.

По информации Генпрокуратуры, эта ситуация привела к «тяжелым психологическим последствиям» для пострадавшей. Следственный комитет сообщал, что девушка пыталась вскрыть себе вены.