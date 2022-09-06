В Польше перевернулся автобус с беларусами, пострадали 5 человек, сообщает издание Wiadomosci.

По информации издания, авария произошла около 9:30 на дороге №2 Седлецкого повета. Это примерно в 90 километрах от столицы Польши.

Пассажирский автобус, в котором находились 45 человек, слетел с дороги, упал в кювет и ударился в дерево.

«Белта» со ссылкой на МИД пишет, что госпитализация понадобилась 14 пассажирам. Шестерых довезли до места назначения, а остальные разъехались самостоятельно, рассказали агентству в ведомстве.

Обновлено 19:15. Добавлен комментарий МИД о госпитализированных пассажирах.