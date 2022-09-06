Глава МВД представил правки в закон, разрешающие лишать гражданства беларусов по рождению, которые «участвуют в экстремистской деятельности»

Министр внутренних дел Иван Кубраков на совещании с Александром Лукашенко представил правки в закон, разрешающие лишать гражданства беларусов по рождению, которые «участвуют в экстремистской деятельности», сообщает «Белта».

По словам Кубракова, гражданин находящийся за пределами Беларуси может быть лишен беларуского гражданства «при наличии вступившего в законную силу приговора суда Республики Беларусь, подтверждающего участие такого лица в экстремистской деятельности или причинения им тяжкого вреда интересам Республики Беларусь».

Перечень статьей, согласно которым можно будет лишить гражданства будет изложен в законе, который пока не опубликован.

Предлагается, что такое решение будет принимать Лукашенко по предложению комиссии по вопросам гражданства. После лишения гражданства, будет приниматься решение о запрете въезда в страну на срок до 30 лет.

По информации «Белты», правки вносятся для «обеспечения внутренней безопасности государства» и «стабильности общественно-политической системы».