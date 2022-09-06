«Новы час»: отпустили почти всех задержанных возле Мингорсуда; в РОВД находятся правозащитница Наста Лойко и «еще один парень»

Из Фрунзенского РОВД Минска отпустили всех задержанных кроме Насты Лойко и «еще одного парня», сообщает «Новы Час».

Возле Минского городского суда после оглашения приговора по делу «Революционного действия» задержали минимум 13 человек — правозащитницу Насту Лойко, мать и брата осужденного Алексея Головко Алену и Кирилла, его друзей Даниила Крашевского, Александра Споткая, Андрей Уронича, подруг Асю и Алёну.

Девушка Александра Францкевича Кира, со ссылкой на тех, кто присутствовал на заседании, рассказала «Медиазоне», что задержали тетю Александра Францкевича.

По сообщению «Вясны», при этом присутствовал сотрудник канала СТВ Григорий Азаренок, который «снимал как задерживают дипломатов», «смеялся, брал у них интервью».

Ранее издание Sputnik писало, что на оглашение приговора пришли представители посольства Японии. Однако в посольстве «Медиазоне» рассказали, что их сотрудники не были задержаны.