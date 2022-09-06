«Сводки Центра» опубликовали покаянное видео, герой которого держит дверцу холодильника с протестной символикой

Близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки Центра» опубликовал «покаянное» видео с мужчиной, который держит в руках оторванную дверцу холодильника. На дверце много стикеров, среди которых герб «Погоня», бело-красно-белый флаг, «Знішчай фашызм» и другие.

По информации «Радыё Свабода», задержанного зовут Виктор Жаркевич — в 1990-х он был музыкантом панк-группы Hate to State.

5 сентября пост о Жаркевиче опубликовал близкий к силовикам канал «Белорусский силовик». Авторы канала утверждали, что сотрудники ГУБОП задержали «анархиста со стажем».

На следующий день о задержанном написали «Сводки Центра». По информации канала, Жаркевича задержали за «участие в массовых беспорядках» и «разжигание насилия» в интернете.

В «покаянном» видео задержанный рассказал, что в 2020 году участвовал в воскресных маршах и «увлекался экстремистскими телеграм-каналами», где «оставлял комментарии и лайки».

«Осознал свою вину. В знак того, что я больше не хочу этим заниматься, собственноручно отклеил дверцу от моего холодильника», — говорит мужчина в видео.

Авторы «Сводок Центра» пишут, что против Жаркевича возбуждено уголовное дело «по фактам многочисленных оскорблений» в интернете.