Глава МВД представил законопроект, который обяжет информировать о приобретении другого гражданства, ВНЖ или «карты поляка»

Министр внутренних дел Иван Кубраков представил законопроект, который обяжет информировать о приобретении другого гражданства, видом на жительство или «иного документа иностранного государства, дающего право на льготы или иные преимущества», сообщает «Белта».

Как пример документа, «дающего право на льготы», приводится «карта поляка».

По словам министра, изменения «позволят сформировать массив данных», которые станут «эффективным инструментом в вопросе обеспечения государственных интересов и соблюдения законности».

«В частности, такая информация может быть использована при приеме на государственную службу, решении иных вопросов, связанных с замещением государственных должностей, имеющих соответствующие ограничения. Также в сфере уголовно-процессуального законодательства, социально-правовой сфере», — рассказал Кубраков.

По словам министра, введение административной ответственности за непредоставление информации «на данном этапе преждевременна».