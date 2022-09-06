Суд приговорил члена БСДП Игоря Ледника к 3 годам колонии по статье о клевете на Лукашенко в журнальной статье

Суд Ленинского района Минска приговорил члена Белорусской социал-демократической партии Игоря Ледника к 3 годам колонии по статье о клевете на Александра Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК), сообщает канал партии.

По информации правозащитного центра «Вясна», силовики задержали Ледника 18 апреля. Его арестовали на 15 суток, после которых он был помещен в Следственную тюрьму №8 в Жодино.

По версии обвинения, Ледник в 2020 году предоставил для публикации в журнал «Позиция» статью с заголовком «Международно признанный нейтралитет Беларуси — гарантия безопасности в регионе ОБСЕ». Материал был опубликован 28 декабря 2020 года, а 7 июня размещен на сайте.

«В нем содержались заранее недостоверные сведения, порочащие и унижающие честь и достоинство Лукашенко, сопряженные с обвинением в особо тяжких преступлениях, в том числе против безопасности человечества», — приводит обвинение «Вясна».

Обвинение запросило для ледника 3 года колонии. Судья Татьяна Шотик вынесла именно такое решение. Кроме того, у активиста изъяли компьютер и телефон, а экземпляры журнала «Позиция» подлежат уничтожению.

В июле суд Борисовского района признал личную страницу Ледника в фейсбуке «экстремистскими материалами».