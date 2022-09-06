«Вясна»: после суда по делу «Революционного действия» задержали правозащитницу и «представителей дипломатического корпуса»

Возле Минского городского суда после оглашения приговора по делу «Революционного действия» задержали минимум пятерых человек — правозащитницу Насту Лойко, родственников осужденных и «представителей дипломатического корпуса» сообщает правозащитный центр «Вясна». Причина задержания — неизвестна.

Сообщается о задержании родственников Павла Шпетного. Также, пытались задержать одного из адвокатов.

Девушка Александра Францкевича Кира, со ссылкой на тех, кто присутствовал на заседании, рассказала «Медиазоне», что кроме Лойко задержали тетю Александра Францкевича, нескольких молодых людей и девушку.

Позже «Вясна» сообщила, что среди задержанных мать и брат осужденного Алексея Головко Алена и Кирилл, его друзья Даниил Крашевский, Александр Споткай, Андрей Уронич, подруги Ася и Алёна. Позже правозащитники добавили, что задержанных как минимум 13.

По сообщению «Вясны», при этом присутствовал сотрудник канала СТВ Григорий Азаренок, который «снимал как задерживают дипломатов», «смеялся, брал у них интервью».

Ранее издание Sputnik писал, что на оглашение приговора пришли представители посольства Японии. Однако в посольстве «Медиазоне» рассказали, что их сотрудники не были задержаны.

Обновлено 18:55. Добавлена информация «Вясны» о как минимум 13 задержанных.