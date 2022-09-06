Генпрокурор: под амнистию попадут от 8 тысяч человек

Генеральный прокурор Андрей Швед заявил, что под грядущую амнистию попадут более 8 тысяч человек, сообщает «Белта».

«Речь идет примерно от 8 тысяч и больше человек», — сказал Швед.

Ранее о грядущей амнистии рассказал Александр Лукашенко:

«МВД сейчас доложит, они и несут персональную ответственность за тех, кто амнистирован будет. Если они раскаялись, встали на путь исправления и полностью загладили вину, к ним можно проявить снисхождение <﻿…﻿> Послабления допустимы только в отношении тех, кто реально этого заслуживает. То есть в основе должна быть справедливость. Бандиты и экстремисты не из этой серии!».