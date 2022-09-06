Минский городской суд приговорил фигурантов дела «Революционного действия» к срокам от 5 до 17 лет колонии, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Александру Францкевичу — 17 лет колонии;

Акихиро Гаевскому-Ханада — 16 лет колонии;

Марфе Рабковой — 15 лет колонии;

Алексею Головко — 12 лет колонии;

Павлу Шпетному, Никите Дранцу, Александру Козлянко, Андрею Чепюку — по 6 лет колонии;

Андрею Марачу и Даниилу Чулю — по 5 лет колонии.

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Фигурантов обвиняли по десяти статьям, среди которых создание и участие в преступной организации (часть 1 и часть 2 статьи 285 УК), создание экстремистского формирования (часть 1 и 3 статьи 361-1 УК) и другие.

Следствие утверждает, что c 2005 по 2020 год неустановленные лица при участии 31-летнего анархиста Александра Францкевича 26-летней правозащитницы Марфы Рабковой объединили «ряд организованных преступных групп»: «Революционное действие», «Народная самооборона» и «Революцiйна дiя». Эти объединения, по версии следствия, вошли в состав «международной преступной организации» в качестве ее структурных подразделений.

По данным следствия, Францкевич и Рабкова были организаторами поджога налоговой инспекции Гомельского района в марте 2017 года с использованием «коктейлей Молотова».

Суд по делу «Революционного действия» проходил в закрытом режиме.