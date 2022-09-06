Поляков, прогнавших беларусов и украинцев с футбольного поля, обвинили в дискриминации и нападении на национальной почве

Предупреждение о конфликте интересов: один из беларусов, которых 31 августа попытались прогнать с футбольного поля в Варшаве — сотрудник «Медиазоны».

Троих поляков, которые прогнали беларусов и украинцев с футбольной площадки в Варшаве, обвиняют по статьям о дискриминации (статья 119 УК Польши) и нападении по национальному признаку (статья 257 УК), сообщает издание Wyborcza.

Нападение произошло 31 августа в одном из районов Варшавы. Группа местных хулиганов решила, что иностранцы не имеют права играть на футбольном поле.

По информации Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения, предлогом для агрессивного нападения стало оправдание того, что украинцы и беларусы «не дают детям играть в футбол».

После конфликта полицейские задержали двоих мужчин и одну женщину. Одному из мужчин и женщине предъявили обвинение по статье о нападении по национальному признаку, третьего поляка обвиняют по статье о дискриминации.

Суд постановил применить в качестве меры пресечения полицейский надзор и запретил обвиняемым приближаться к потерпевшим на расстояние менее чем 100 метров.

«Агрессор сейчас на свободе. Часто стоит возле подъезда и пиво пьет», — рассказал «Медиазоне» пострадавший беларус, который живет с обвиняемым в одном доме.