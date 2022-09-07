Силовики задержали студента БГМУ за комментарии в «экстремистских» чатах и участие в протестах

Силовики задержали студента пятого курса БГМУ за комментарии в «экстремистских» чатах и участие в протестах. Об этом пишет провластный телеграм-канал «Сводки Центра».

По информации «Рупар БДМУ», задержанного зовут Алексей Жибуртович. В близком к силовикам телеграм-канале появилось «покаянное» видео с ним. Студент утверждает, что оставлял комментарии в «экстремистских» чатах, в том числе в чате телеграм-канала полка Калиновского. Жибуртович говорит, что в 2020 году принимал участие в протестах.

«Оставлял оскорбительные комментарии в отношении российских воинов. Такие как "сжигать русню" и им подобные. А также оставлял оскорбительные и негативные комментарии в отношении госслужащих», — говорит задержанный.

Авторы телеграм-канала пишут, что он планировал воевать в Украине. По их словам, против задержанного возбудили уголовные дела.

Обновлено в 19:27. Добавлена информация об имени и фамилии задержанного.