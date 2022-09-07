BPN: после суда по делу «Революционного действия» задержали представительницу ЕС; ее удерживали в милиции два часа

Временную поверенную в делах Евросоюза в Беларуси Эвелину Шульц задерживали вчера после суда по делу «Революционного действия», сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на BPN.

Около двух часов дипломатка провела в РУВД Фрунзенского района Минска.

Глава представительства ЕС в Минске Дирк Шубель и руководство ЕС в Брюсселе в курсе о задержании своего дипломата. Шульц имеет дипломатический иммунитет. Других европейских дипломатов не задерживали, пишет BPN.

По информации правозащитного центра «Вясна», во Фрунзенский РУВД к задержанным приезжал сотрудник СТВ Григорий Азаренок. Он «настойчиво требовал» от задержанных дать комментарии. Больше всего вопросов у него было к Эвелине Шульц.

Задержание произошло вчера возле Минского городского суда после оглашения приговора по делу «Революционного действия». По сообщению «Весны», задержали как минимум 13 человек — правозащитницу Насту Лойко, родственников осужденных и «представителей дипломатического корпуса»

При этом присутствовал сотрудник канала СТВ Григорий Азаренок, который «снимал как задерживают дипломатов», «смеялся, брал у них интервью».

К ночи почти всех задержанных возле Мингорсуда отпустили на свободу — в РУВД остались правозащитница Наста Лойко и друг одного из осужденных Даниил Крашевский . Сегодня их будут судить по административным статьям, пишет «Весна».

Обновлено в 11:01. Добавлена информация о приезде в РУВД Григория Азаренка.