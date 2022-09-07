КГБ признал «экстремистским формированием» Объединенный переходный кабинет

Комитет госбезопасности признал «экстремистским формированием» Объединенный переходный кабинет, о создании которого Светлана Тихановская объявила на конференции «Новая Беларусь». Информация об этом появилась в соответствующем списке.

Решение датировано 30 августа.

По словам Тихановской, кабинет — это «коллективный исполнительный орган, который будет каждый день работать на главные цели». Такими целями она назвала защиту независимости и суверенитета Беларуси, представление национальных интересов страны, осуществление «фактической деоккупации», восстановление конституционной законности и порядка, а также пресечение незаконного удержания власти и обеспечение транзита власти «от диктатуры к демократии».

Представителем кабинета по транзиту власти стал глава Народного Антикризисного управления Павел Латушко, кабинета по иностранным делам — глава кабинета представителей Тихановской Валерий Ковалевский, а кабинета по восстановлению правопорядка — участник объединения экс-силовиков BYPOL Александр Азаров.

На должность представителя четвертого кабинета — по обороне и нацбезопасности — Тихановская назначила бывшего командира 38-й брестской десантно-штурмовой бригады Валерия Сахащика, записавшего в феврале 2022 года обращение к беларуским военным с призывом не участвовать в военной агрессии против Украины.