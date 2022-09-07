Минюст не аттестовал четверых гомельских адвокатов, выступавших защитниками по политическим делам

Квалификационная комиссия Минюста не аттестовала четверых адвокатов из Гомельской области, пишет пресс-служба Минюста.

Основанием для внеочередной аттестации стали «факты ненадлежащего выполнения адвокатами своих профессиональных обязанностей».

«В ходе аттестации отдельные адвокаты показали неудовлетворительный уровень знаний законодательства, необходимый для осуществления адвокатской деятельности, что свидетельствует об их недостаточной квалификации», — пишет Минюст.

Речь идет об адвокатах Геннадии Власенко, Павеле Кулаженко, Анне Павлюк и Татьяне Савченко. По информации «Гомельской Весны», эти адвокаты выступали защитниками по политическим делам.