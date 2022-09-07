Суд арестовал на 15 суток правозащитницу Насту Лойко, задержанную вчера после приговора по делу «Революционного действия», пишет правоазищтный центр «Вясна».

В суде какого района ее судили и за какое правонарушение, правозащитники не уточняют.

Кроме Лойко на 12 суток арестован Даниил Кошевский, друг одного из фигурантов дела «Революционного действия», также задержанный после приговора. Такое решение принял суд Фрунзенского района Минска. Кошевского арестовали за распространение «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП).

Задержание произошло вчера возле Минского городского суда после оглашения приговора по делу «Революционного действия». По сообщению «Весны», задержали как минимум 13 человек, в том числе представительницу Евросоюза Эвелину Шульц.

При этом присутствовал сотрудник канала СТВ Григорий Азаренок, который «снимал как задерживают дипломатов», «смеялся, брал у них интервью».

К ночи почти всех задержанных возле Мингорсуда отпустили на свободу — в РУВД остались правозащитница Наста Лойко и друг одного из осужденных Даниил Кошевский.