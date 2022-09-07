Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении въезда россиян через сухопутные границы, в том числе через Беларусь

Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении въезда россиян через сухопутные границы, в том числе беларускую, пишет Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса.

Запрет коснется всех обладателей шенгенских виз, официально о решении объявят в ближайшие дни. В твиттере глава МИД Латвии написал, что в ограничении на въезд будут исключения, но не уточнил, какие именно.

Ранее Европейский союз решил приостановить соглашение об упрощенном порядке выдачи виз россиянам. Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявили, что на национальном уровне рассмотрят меры, которые «решительно снизят поток российских граждан в Европейский союз и Шенгенскую зону», писала газета Financial Times.