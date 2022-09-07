«Сводки Центра»: ГУБОП задержал директора и бывшего маркетолога магазина спортивной обуви «Сникер Хэд»

Сотрудники ГУБОПа задержали директора и бывшего руководителя отдела маркетинга магазина спортивной обуви «Сникер Хэд». «Покаянное» видео с ними появилось в близком к силовикам телеграм-канале «Сводки Центра».

На записи задержанные рассказали, что переводили часть выручки в BYSOL, участвовали в несанкционированных митингах. По информации «Нашай Нівы», директора «Сникер Хэд» зовут Сергей Коляда.

Маркетолог в милицейском видео рассказал, что в 2020 году, чтобы поднять продажи, магазин обещал переводить часть прибыли фондам, которые помогали задержанным беларусам. «Сводки Центра» опубликовали, как утверждается, скриншоты переписок задержанных, где обсуждался процент отчислений.

«Пока возбуждено уголовное дело за финансирование экстремистской деятельности, решается вопрос о дополнительном составе — мошенничестве в отношении своих же покупателей», — написали авторы телеграм-канала.

В инстаграме на аккаунт магазина подписано почти 80 тысяч человек.

Обновлено в 15:48. Добавлена информация об имени директора магазина.