Минобороны Беларуси объявило о проведении учений по освобождению временно захваченных территорий

С 8 по 14 сентября на полигоне «Брестский», а также в Минской и Витебской областях пройдут военные учения по «освобождению территории, временно захваченной противником», сообщает Минобороны.

Как уточняют в ведомстве, главной целью учений является «обучение органов военного управления Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь непрерывному управлению силами и средствами при выполнении задач по предназначению».

Среди отрабатываемых задач на учениях объявлены: ведение боевых действий по освобождению временно захваченных противником территорий,

восстановление контроля над государственной границей, авиационная поддержка войск, обеспечение силовых мер военного положения, борьба с диверсантами и незаконными вооруженными формированиями.

Как добавляют в пресс-службе Минобороны, численность войск, задействованных в учениях, «не превышает уровень, подлежащий обязательному уведомлению в соответствии с Венским документом 2011 года». При этом, утверждает ведомство, Беларусь пригласила для наблюдения представителей военно-дипломатического корпуса стран, аккредитованных в Минобороны.

