На сделке по продаже криптовалюты подросток распылил в глаза клиенту газ, взял деньги и уехал на электросамокате

В Минске на сделке по продаже криптовалюты 16-летний школьник распылил в глаза клиенту газ из баллончика, взял деньги и уехал на электросамокате, сообщает Следственный комитет.

Школьнику предъявили обвинения по статье о краже (часть 3 статьи 306 УК). По данным следствия, он увидел в телеграме объявление, что 23-летний покупатель ищет продавца криптовалюты. Они договорились совершить сделку на сумму эквивалентную 5900 долларам, пишет пресс-служба СК.

На встрече покупатель передал подростку деньги, но засомневался в сделке и потребовал их вернуть. На что школьник распылил в глаза покупателю газ из баллончика и уехал от него на электросамокате, считает следствие. На допросе 10-классник сказал, что «просто хотел заработать деньги», сообщает СК.

Подростка задержали. К нему применена мера пересечения — отдача под присмотр.