Музыканта, которого после задержания фотографировали с отломанной дверцей холодильника, арестовали на 13 суток

Музыканта Виктора Жаркевича, «покаянное» видео с которым появлялось в провластных телеграм-каналах, арестовали на 13 суток, пишет «АЧК-Беларусь».

По какой статье судили Жаркевича, неизвестно.

Объединение бывших силовиков BYPOL сообщило, что установило личности сотрудников СОБРа, которые задерживали Жаркевича. По их словам, речь об Артемии Павличенко и о Кирилле Борисике.

6 сентября близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки Центра» опубликовал «покаянное» видео с мужчиной, держащим в руках оторванную дверцу холодильника.

В видео задержанный рассказал, что в 2020 году участвовал в воскресных маршах и «увлекался экстремистскими телеграм-каналами», где «оставлял комментарии и лайки».

«Осознал свою вину. В знак того, что я больше не хочу этим заниматься, собственноручно отклеил дверцу от моего холодильника», — говорил музыкант в видео.

Авторы «Сводок Центра» писали, что против Жаркевича возбуждено уголовное дело «по фактам многочисленных оскорблений» в интернете.

Обновлено в 15:30. Добавлена информация от BYPOL.