Новым начальником ГУБОПиК стал бывший глава пятого управления ведомства по Минску Андрей Ананенко

Бывший глава пятого управления ГУБОПиК по Минску назначен главой всего ведомства, указано в выпуске газеты МВД «На страже» от 2 сентября.

Как пишет «Зеркало», работу в милиции Ананенко начал в 1999 году в должности старшего оперуполномоченного отдела на транспорте комитета по организованной преступности и коррупции. Через шесть лет он стал старшим оперуполномоченным ГУБОПиК по особо важным делам. Спустя еще три года Ананенко занял должность заместителя начальника отдела по пресечению противоправной деятельности в органах государственной власти управления по борьбе с коррупцией, а затем начальником отдела по борьбе с коррупций управления по Минску. В 2019 году он стал главой управления ГУБОПиК по Минску в 2019 году, где и проработал последние три года.

Прошлым главой ведомства был Андрей Паршин, однако в марте СМИ заметили, что его имя пропало с указанной должности на сайте МВД. После этого его обязанности временно исполнял Дмитрий Ковач.