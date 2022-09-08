Официальный реселлер Apple сообщил, что новые гаджеты компании не будут продаваться в Беларуси

Новые гаджеты компании Apple, включая iPhone 14 и Airpods Pro 2 не будут продаваться в Беларуси, пишет «Зеркало» со ссылкой на официального реселлера Apple в Беларуси i-store.by.

«К сожалению, в ближайшее время официальных поставок новинок в Беларусь мы не ожидаем, так как они приостановлены компанией Apple», — рассказали в представительстве реселлера.

Как добавляет «Зеркало», весенние новинки компании, такие как iPhone SE третьего поколения и iPad Air пятого поколения, тоже не появились в продаже в Беларуси.