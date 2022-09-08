Комитет ООН по правам человека признал незаконным арест трэвел‑блогера Лапшина и передачу его Азербайджану в 2016 году

Комитет ООН по правам человека признал незаконными арест и выдачу трэвел-блогера Александра Лапшина Азербайджану в 2016 году, следует из опубликованного решения организации.

В решении комитета указано, что Беларусь своими действиями нарушила статью 7 Пакта о гражданских и политических правах и теперь обязана компенсировать причиненный Лапшину ущерб.

Российско-израильского блогера и путешественника Александра Лапшина арестовали в Минске 15 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. Как писало «Еврорадио», в 2011 и 2012 Лапшин посещал Нагорный Карабах, после чего ему запретили въезд в Азербайджан, однако он все равно въезжал в страну по украинскому паспорту. Власти Азербайджана обвинили блогера в незаконном пересечении границы. Кроме того, Лапшину вменили призывы против государства за его высказывания о независимости Нагорного Карабаха.

7 февраля 2017 года блогера экстрадировали в Баку. В конце июля блогера приговорили к трем годам колонии. По словам блогера, 10 сентября местные силовики пытались повесить его в камере. На следующий день Лапшина помиловали, после чего он улетел в Тель-Авив.