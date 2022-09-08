Бывшую сотрудницу «Белта» приговорили к 3 годам колонии за комментарии о гибели сотрудника КГБ Федосюка в перестрелке

Брестский областной суд приговорил бывшую сотрудницу госагентства «Белта» Инну Можченко к 3 годам колонии общего режима и штрафу в 100 базовых величин по обвинению в оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК) за комментарии о гибели сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка в перестрелке, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как пишут правозащитники, 29 сентября 2021 года Можченко, работавшую в «Белта» начальницей сектора работы с электронной информацией отдела поддержки и развития интернет-ресурсов, задержали силовики. Причиной для этого стали ее сообщения в фейсбук-группе «Солидарность» о перестрелке, в которой погибли Федосюк и минский IT-специалист Андрей Зельцер.

Какие именно комментарии, по версии обвинения, разжигали вражду — неизвестно, пишет «Вясна». Сама Можченко и ее адвокатка в суде отрицали такие мотивы ее действий, и апеллировали к результатам судебно-лингвистической экспертизы, не выявившей подразумеваемого призыва к насилию.

Защита также оспорила оскорбительность сообщений Можченко, заметив, что по закону оскорбление должно быть выражено в неприличной форме. При этом обвинение не обозначило, какие из высказываний Можченко были выражены таким образом. Помимо этого, проведенная по делу экспертиза установила, что все лексемы, использованные в комментарии, находятся в словарях русского языка общеупотребительной лексики без стилистических пометок.

6 сентября прокурор запросил для Можченко 3 года колонии в условиях общего режима и штраф в 100 базовых величин. На следующий день суд вынес именно такой приговор.

28 сентября в Минске во время перестрелки в квартире по улице Якубовского погибли два человека: сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк и IT-специалист Андрей Зельцер.

Вскоре СК отчитался о задержании 136 человек за оскорбительные комментарии о перестрелке Андрея Зельцера с сотрудниками КГБ. Против них возбуждены уголовные дела по статьям о разжигании социальной вражды (статья 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

3 августа Следственный комитет сообщил о передаче в прокуратуру 57 уголовных дел за комментарии о гибели Федосюка. Как уточняло ведомство, речь идет об уголовных делах по статье о разжигании вражды (статья 130 УК).

Некоторых из обвиняемых по делам о комментариях, связанных с гибелью Федосюка, также внесли в список людей, причастных к террористической деятельности.