Умерла Королева Великобритании Елизавета II

К﻿оролева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет, сообщает официальный твиттер-аккаунт королевской семьи.

«Сегодня вечером королева мирно скончалась в Балморале», — говорится в сообщении.

Днем 8 сентября врачи королевы выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением.

Е﻿лизавета Александра Мария родилась в 1926 году. В 1952 она взошла на престол, а в 2015 стала самым долгоправящим монархом Великобритании. За это время в стране сменилось 15 премьер-министров.

После смерти Елизаветы II британский трон по закону перешел ее старшему сыну Чарльзу, принцу Уэльскому.