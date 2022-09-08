Осужденная в Беларуси россиянка Софья Сапега прошла первый этап помилования

Россиянка Софья Сапега, которую в Беларуси осудили на шесть лет лишения свободы, прошла первый этап помилования, передает «Би-би-си».

Об этом журналистам рассказал адвокат ее семьи Антон Гашинский.

«Администрация колонии дала положительное заключение по ходатайству Софьи и признала, что ею приняты все меры для обращения за помилованием. Далее его будет рассматривать комиссия по вопросам помилования при президенте, на это может уйти около 3 месяцев», — сказал Гашинский.

Прошение о помиловании Сапега подала в июне. В нем она написала, что «попала под влияние деструктивно настроенной группы людей», и «полностью осознала противоправность и незаконность» своих действий и «искренне раскаивается».

О решении администрации колонии девушка 6 сентября рассказала родным по телефону. В августе Сапегу лишили вида на жительство в Беларуси.

Суд по ее делу проходил в закрытом режиме и длился больше месяца — с 28 марта. В итоге ее приговорили к шести годам лишения свободы. Россиянку признали виновной по двум статьям — о разжигании вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК) и незаконном собирании информации о частной жизни (часть 1 статьи 179 УК).

По версии следствия, Сапега «совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами», администрировала неназванные телеграм-каналы. В видео, опубликованном вскоре после задержания россиянки, она называла себя администраторкой телеграм-канала «Черная книга Беларуси», занимающегося деанонимизацией беларуских силовиков.

«Их деятельность была направлена на дискредитацию действующей власти Беларуси и ее правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан», — писала Генпрокуратура.