Суд в Минске арестовал бывшего маркетолога магазина обуви «Сникер Хэд» на 13 суток по обвинению в мелком хулиганстве

Суд Фрунзенского района Минска арестовал бывшего руководителя отдела маркетинга магазина обуви «Сникер Хэд» Владимира Стасевича на 13 суток по обвинению в мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как пишут правозащитники, суд состоялся 6 сентября. Информации о том, что конкретно вменили Стасевичу, нет — равно как и сведений о суде над задержанным директором магазина Сергеем Колядой.

7 сентября провластный телеграм-канал «Сводки Центра» сообщил о задержании директора и бывшего маркетолога «Сникер Хэд».

В видео, прикрепленном к сообщению канала, задержанные рассказали, что переводили часть выручки в фонд солидарности BYSOL, участвовали в «несанкционированных митингах».

В ролике Стасевич рассказал, что в 2020 году магазин обещал переводить часть прибыли фондам, которые помогали задержанным беларусам. «Сводки Центра» опубликовали, как утверждается, скриншоты переписок задержанных, где обсуждался процент отчислений.

«Пока возбуждено уголовное дело за финансирование экстремистской деятельности, решается вопрос о дополнительном составе — мошенничестве в отношении своих же покупателей», — написали авторы телеграм-канала.

В инстаграме на аккаунт магазина подписано почти 80 тысяч человек.