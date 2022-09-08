Автора ютуб‑канала «Трэцi Рэгiён Беларусь» приговорили к 5 годам колонии

Гомельский областной суд приговорил 27-летнего Олега Коновалова к 5 годам колонии в условиях усиленного режима по обвинению в преступлениях по пяти статьям УК, включая «циничные комментарии» в адрес погибшего в перестрелке сотрудника КГБ Федосюка, а также оскорбление Александра Лукашенко и грубое нарушении порядка, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Коновалову вменили создание экстремистского формирования или участие в нем (часть 1 статьи 361-1 УК), оскорбление представителя власти (статья 369 УК), оскорбление Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), разжигание вражды (часть 1 статьи 130 УК) и грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК). Приговор ему вынесли 7 сентября, однако известно об этом стало только сегодня.

Помимо срока в колонии, Коновалову присудили также штраф в 3 200 рублей и компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего милиционера в размере 5 000 рублей. О каком именно милиционере идет речь, не уточняется.

Коновалова задержали 4 января. В видео МВД он рассказал, что проживает в Киеве, а в Беларусь приехал на праздники. Судя по записи, поводом для задержания послужил комментарий во «Вконтакте», оставленный пользователем под именем «Олег Гомель».

«Прикончили мразоту лукашистскую. Сдохла сука в мучениях. Желаю каждому лукашисту сдохнуть таким образом», — говорилось в сообщении.

21 января МВД признало принадлежащий Коновалову ютуб-канал «Трэці Рэгіён Беларусь» экстремистским формированием. Всего канал насчитывает 378 подписчиков. В нем публиковались видео с акций протеста в Беларуси и митингов в Киеве. Последняя видеозапись на нем датируется 20 августа 2021 года.