Chatham House: 3% опрошенных городских жителей поддерживают участие Беларуси в войне на стороне России

Британский аналитический центр Chatham House опубликовал данные нового исследования об отношении беларусов к войне.

В опросе приняли участие 793 человека, что отражает мнение городского населения Беларуси, утверждают авторы исследования. Согласно полученным данным, 3% опрошенных поддерживают участие Беларуси в военных действиях в Украине на стороне России.

При этом действия России в Украине «определенно поддерживают» 18%. Значительная часть городских жителей — 41% — считает, что российские войска не применяют оружие против мирных жителей Украины.

Примерно такое же количество респондентов выступает против постоянной дислокации войск России на территории Беларуси и размещения здесь российского ядерного оружия, говорится в исследовании.

С начала полномасштабной войны в Украине увеличилось число беларусов, которые плохо относятся к России, но большинство — 71% — по прежнему симпатизирует восточному соседу. 21% опрошенных относится к России негативно, говорят данные исследования.