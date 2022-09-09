«Зеркало»: силовики задержали «10 или 11» инкассаторов «Белгазпромбанка»

«Зеркало» со ссылкой на читателей сообщает, что 6 сентября силовики пришли в «Белгазпромбанк» и задержали «10 или 11» сотрудников инкассаторской службы.

По информации одного из читателей, задержали 11 человек — их обвинили в неповиновении милиции (статья 24.3 КоАП) и арестовали на 14 суток.

Сотрудник «Белгазпромбанка», с которым связались журналисты «Зеркала», подтвердил информацию о задержаниях инкассаторов.

«Некоторых задерживали достаточно жестко. Одному даже сломали плечо или руку — якобы за оказание сопротивления. У самих инкассаторов дома прошли обыски», — рассказал «Зеркалу» сотрудник банка.

Он добавил, что не знает точную причину задержания: «У нас только обрывочные сведения. Вроде бы за оскорбление Лукашенко во внутреннем чате. Говорят, кто-то слил их переписку».

По данным работника банка, задержаны «10 или 11 человек», в том числе и начальник службы инкассации — все они находятся на Окрестина.

8 сентября телеграм-канал «МотолькоПомоги» сообщал, что силовики задержали 14 инкассаторов «Белгазпромбанка».