Беларуса обвиняют попытке провести из Польши марихуану; в его машине находили «предмет, похожий на взрывное устройство»

Жителя Кировского района обвиняют в попытке провоза через границу марихуаны (статья 328 УК). Об этом сообщила Генпрокуратура.

Согласно материалам дела, 29-летний обвиняемый в августе был попутчиком в машине, которая ехала из Польши в Беларусь через пропускной пункт «Варшавский мост». Во время прохождения таможенного контроля служебная собака среагировала на наркотические вещества в ней. При досмотре в машине нашли сверток марихуаны весом более 1 грамма.

26 августа Государственный пограничный комитет писал, что на польско-беларуской границе в автомобиле гражданина России пограничники нашли предмет, похожий на взрывное устройство. Следственный комитет уточнил, что найденный предмет таковым не является.