Житель Минского района убил 70‑летнюю женщину, ударив ее ножом более 30 раз, и похитил ее вещи на сумму более 800 рублей

Прокуратура Минской области направила в Минский областной суд уголовное дело против 37-летнего жителя агрогородка Колодищи Р., обвиняемого в нападении с проникновением в жилище (часть 3 статьи 207 УК) и убийстве с особой жестокостью (пункты 2, 6, 12 и 16 части 2 статьи 139 УК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-релизе говорится, что 24 февраля житель Колодищ, «употребив наркотики и спиртное», пришел в квартиру к 70-летней местной жительнице, чтобы попросить денег на алкоголь. Пенсионерка отказала ему и попросила уйти из квартиры — тогда житель Колодищ несколько раз ударил ее в область шеи и груди, пишет ведомство.

«Когда потерпевшая передала Р. три сережки, тот продолжил ее избивать», — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, обвиняемый не менее 17 раз ударил местную жительницу руками, ногами и «иными предметами», и не менее 33 раз — ножом. Пенсионерка погибла на месте.

Р. похитил из квартиры потерпевшей имущество стоимостью свыше 800 рублей, сообщает ведомство. Сейчас обвиняемый находится под стражей.