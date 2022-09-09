Жителя Лиды приговорили к 20 годам тюрьмы за изнасилование семилетней дочери своей подруги

Жителя Лиды приговорили к 20 годам тюрьмы усиленного режима по делу об изнасиловании несовершеннолетней (статьи 166 и 167 УК) и по делу об участии в протестах (статья 342 УК). Об этом сообщила «Лідская газета».

Согласно материалам дела, 26-летний лидчанин в феврале забрал семилетнюю дочь своей сожительницы из продленки, привел домой и изнасиловал. В соседней комнате при этом находился младший брат пострадавшей, а мать была на работе, говорит следствие. Как уточнили на суде, от действий осужденного пострадала еще одна девочка — девятилетняя соседка.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала осужденного вменяемым, пишет «Лідская газета». Журналист издания поговорил с матерью пострадавшей. Она рассказала, как узнала о случившемся: осужденный прислал ей фотографию пострадавшей с опухшим лицом. Лидчанин написал, что не знает, что случилось, и что забрал ребенка таким из детского сада, сказала мать девочки.

Девочку госпитализировали с разрывами внутренних половых органов, черепно-мозговой травмой и многочисленными гематомами на теле. В больнице она провела более двух недель, рассказывает «Лідская газета».

Также ﻿следствие установило, что лидчанин призывал к насилию в отношении силовиков, блокировал рабочий транспорт.