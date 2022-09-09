Муж осужденной на 15 лет колонии правозащитницы Марфы Рабковой встретился с ней после приговора

Муж приговоренной к 15 годам колонии правозащитницы Марфы Рабковой Вадим Жаромский увиделся с ней спустя год после прошлой встречи, пишет правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на его пост в MySpace.

Жаромский рассказал, что Рабкова восприняла приговор «адекватно» и «даже близко не рассчитывает на амнистию».

«Рассказала, что в основу обвинения также легли задачи по уголовному праву в ЕГУ, когда статьи Уголовного кодекса разбирали с точки зрения обвинения и защиты. У нее нашли файлы с решением этих упражнений, где она расписывала, что нужно сделать, чтобы не подпасть под ту или иную статью. И это квалифицировали как подготовку к преступной деятельности. Марфа говорила, что это университетские задания, но обвинение заявило, что она так делала, чтобы избежать ответственности», — написал муж правозащитницы.

Он отметил, что Рабкова «выглядит по сравнению с прошлым годом нормально».

«Бледная, конечно, не хватает солнца. Худая. Сказала, что весит около 45 килограмм. Но более энергичная, потому что год назад она чуть живая была — тогда она очень болезненно выглядела. Здоровье все еще беспокоит. Она по-прежнему испытывает болевые ощущения в шее из-за новообразований в щитовидной железе, продолжают разрушаться зубы. С недавнего времени появились проблемы с неврологией в области ребер. Очень переживает за маму, все расспрашивала», — написал Жаромский.

6 сентября Минский городской суд вынес приговор Марфе Рабковой и девяти анархистам, проходящим с ней по одному делу. Фигуранты дела «Революционного действия» получили от 5 до 17 лет колонии.

По данным «Вясны», после оглашения приговора силовики задержали 13 человек возле здания суда. Практически всех через несколько часов отпустили — в РОВД остались только правозащитница Наста Лойко и Даниил Кошевский. На следующий день им присудили 15 суток и 12 суток ареста соответственно.