Суд приговорил заведующего лабораторией в РНПЦ детской онкологии Александра Мелешко к 3 годам домашней химии

Суд Первомайского района Минска приговорил заведующего лабораторией генетических биотехнологий в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии к 3 годам домашней химии, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Максим Трусевич признал Мелешко виновным в грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Заведующему лабораторией вменяли участие в двух воскресных маршах в Минске — 23 и 30 августа 2020 года.

7 июля сотрудники милиции задержали Мелешко в рамках уголовного дела. В тот же день задержали и его коллегу Аллу Жаранкову — детского онколога-гематолога и председательницу первичной организации «Свободного Профсоюза Белорусского» в РНПЦ ДАГИ. Жаранкову отпустили на следующий день, а Мелешко поместили в ИВС на Окрестина. Через шесть суток его выпустили под поручительство коллег.

Завлабораторией ранее входил в руководящий орган первичной организации «Свободного Профсоюза Белорусского».