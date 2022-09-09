ГУБОП задержал экс‑силовика, которого обвиняют в сливе данных бывших коллег и регистрации в боте для желающих воевать за Украину

Близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки Центра» сообщил о задержании экс-силовика и опубликовал «покаянное» видео с ним. «Медиазона» нашла страницу задержанного в соцсетях — его зовут Олег Гайдук.

Авторы «Сводок Центра» пишут, что задержанный сливал данные бывших коллег в «экстремистские» телеграм-каналы и оставлял в таких каналах оскорбительные комментарии о «высших должностных лицах Республики Беларусь», зарегистрировался в плане «Перамога» и «хотел поехать воевать» на стороне Украины.

В «покаянном» видео Гайдук говорит, что прошел верификацию в плане «Перамога» и созвонился с Александром Азаровым. Бывший силовик добавляет, что подал заявку на регистрацию в бот «Воины света», чтобы поехать воевать «на стороне национальных батальонов Украины», и сливал данные бывших коллег в «Черную книгу Беларуси».