Минчанку, осужденную за оскорбление представителя власти, во второй раз приговорили к домашней химии

Осужденную на два года домашней химии Веру Волнистую осудили еще раз — ее признали виновной в организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок (статья 342 УК), сообщает «Вясна».

Волнистую задержали 6 июня. 8 августа ее признали виновной в оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и присудили два года домашней химии.

Через месяц ее снова осудили — по статье об участии в протестах. В этот раз ее приговорили к трем годам домашней химии. Подробности о ходе дела неизвестны, пишут правозащитники. Волнистую отпустили в зале суда, уточняет «Вясна».